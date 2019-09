José Luis Ferrari y Eugenio Veppo

El abogado José Luis Ferrari renunció a la defensa del periodista Eugenio Veppo, quien atropelló y mató el pasado domingo a una agente de tránsito y también hirió de gravedad a un compañero de la víctima, que permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

El letrado dio a conocer su renuncia en diferentes medios y dijo que el periodista le mintió: "Hay dos maneras de abordar la defensa, desde la inocencia o de la culpabilidad. Si es culpable, la idea es acercar la pena al mínimo. Veppo minimiza hechos, dice no recordar. No recuerda lo que no quiere. Refirió que no tenía antecedentes penales, cuando los tiene".

Además, Ferrari comentó en los medios y también según consta en su renuncia, que hubo "desinteligencias con el imputado y su familia".

El letrado presentó la renuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 13, subrogado por la jueza Yamile Bernan, a cargo de la investigación.

En tanto, se supo a través de un parte médico que el otro agente de tránsito que fue atropellado por el periodista el pasado domingo a la madrugada continúa internado en la sala de terapia intensiva del Hospital General de Agudos "Juan A Fernández".

Según el parte, Santiago Siciliano, "continúa con asistencia respiratoria mecánica, cursando su cuarto día de internación en terapia intensiva", y sigue en coma farmacológico "con protocolo de sedación y analgesia, con monitoreo de presión intracraneana".

Con respecto a la causa judicial, uno de los testigos del hecho y quien viajaba con Veppo en el auto con el que atropelló a las víctimas, declaró y según Ferrari, complicó más al periodista.

"Dijo que salían de un asado, que no vio a Veppo tomar alcohol, pero que manejaba de una manera temeraria", según contó el letrado.

El brutal incidente ocurrió el domingo a la madrugada cuando Veppo, de 31 años, conducía por la avenida Figueroa Alcorta a la altura de Tagle, acompañado por un amigo y una amiga y atropelló a la agente Cinthia Choque, de 28 años, quien murió en el acto, y también a su compañero, Santiago Siciliano, de 35, que resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Fernández.

Veppo escapó de manera inmediata y más tarde la Policía de la Ciudad encontró su vehículo en Silvio Ruggieri al 2800.

Según las fuentes, el auto tenía golpes en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo del lado del acompañante.