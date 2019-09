Manu Ginóbili y Kobe Bryant en el Mundial de China, NBA.COM

Manu Ginóbili no podía faltar en un evento importante de la Selección Argentina: no dudó y viajó a China para presenciar las semifinales del Mundial de Básquet.

El bahiense también aprovechó para ver la semifinal entre Australia y España, que se enfrentaron en la previa del cruce del combinado nacional.

En ese mismo duelo se cruzó con un viejo conocido de la NBA como Kobe Bryant, el ex Los Angeles Lakers, con el que se saludó de una forma muy afectuosa.

Tras vivir el torneo muy intensamente en las redes sociales y visitar en los últimos días a la Selección de fútbol en Texas, Manu no dudó en estar junto a sus ex compañeros en otro capítulo de la gran historia del básquet argentino.