LA PELOTA CON LA QUE SE ENTRENÓ EL SELECCIONADO, FOTO @cabboficial

Argentina, un grupo canchero en estado de gracia, frente a España, fiel al éxito cimentado en su trabajo defensivo. La final del Mundial de básquet China- 2019 enfrenta el domingo en Pekín a dos maestros en el arte de la guerra.



El plantel conducido por Sergio Hernández se entrenó este sábado en Beijing con el foco puesto en España.



Los jugadores hicieron trabajos livianos, sin exigir de más el físico, teniendo en cuenta que el domingo a las 9 (hora Argentina) jugarán la final.



Un detalle sobresalió en la práctica y fue el balón con el que trabajaron llevaba impresa la palabra “final”. Molten, la empresa de proveer las pelotas del torneo, produjo un modelo especial para la ocasión y que se usará el domingo en el partido.



Al finalizar, los jugadores se reunieron en ronda y aplaudieron durante alrededor de un minuto para darse ánimo.

Noticias relacionadas

Para ambos sería el segundo título mundial. España lo consiguió en Japón-2006 con un equipo al que ya pertenecían Marc Gasol y Rudy Fernández, respectivos referente y capitán del grupo que compite en China-2019.

Your browser does not support the video element.

LA CUENTA OFICIAL COMPARTIÓ EL "RITUAL DEL APLAUSO" PREVIO AL PARTIDO ANTE FRANCIA



Argentina se coronó en el primer Mundial, de anfitrión en 1950. Luego su Generación Dorada rozó el título en Indianápolis- 2002, preludio del histórico oro olímpico en Atenas-2004.