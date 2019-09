"Chapu" Nocioni en diálogo con Canal 26

El ex jugador de básquet y de la Selección Argentina, Andrés "Chapu" Nocioni, dialogó con Canal 26 tras el partido frente a España que se impuso por 95-75 para lograr su segundo título Mundial, en China, y definió: "Hicimos un gran mundial y estoy orgulloso de este equipo".



En el marco de la entrevista, Nocioni pidió además "no quitar el mérito a lo conseguido" y dijo que "aunque haya sido una derrota, creo que disfrutamos del básquet".

"Hemos perdido contra un gran rival. Ellos hicieron un planteamiento táctico increíble en el cual Argentina nunca encontró el juego", destacó. "Pero los jugadores la verdad han hecho algo increíble en este mundial de China", agregó.

Más adelante, aseguró que para él es un orgullo la pasión que genera este equipo y que si bien los jugadores lucharon con el corazón, "aveces no alcanza", detalló.

"Esta vez España lo hizo mejor", aseguró. "Hay que felicitar a los dos equipos porque ambos han sido grandes campeones", añadió.

La Selección argentina de básquet se quedó este domingo con la medalla plateada luego de caer ante España, que se impuso por 95-75 para lograr su segundo título Mundial, en China.



Argentina jamás pudo entrar en partido, principalmente por no haber podido descifrar la ofensiva española ni hacerse fuerte en defensa, uno de los pilares que lo llevó hasta esta cita histórica.