Conferencia de prensa de parte de la Selección de básquet en Ezeiza

Una parte del plantel argentino de básquetbol que obtuvo el segundo puesto en el Mundial de China 2019, con su entrenador Sergio Hernández a la cabeza, retornó al país.

Sólo cinco jugadores vinieron en el vuelo de KLM, vía Amsterdam, que llegó al país debido a que el resto del plantel optó por ir directamente hacia Europa, donde se desempeñan.

Junto al entrenador Hernández retornaron al país los jugadores Marco Delía, Agustín Caffaro, Tayavek Gallizzi, Lucio Redivo y Máximo Fjellerup.

El primero en tomar la palabra fue Hernández, quien evaluó que se trató de un torneo "muy estresante porque había dos torneos en uno", en referencia no sólo a la pelea por el título sino por uno de los dos lugares que el Mundial entregaba para las selecciones latinoamericanas en Tokio.

"El hecho de intentar ganar nuestros partidos y desear que otros resultados se dieran a favor nuestro para clasificar a los Juegos Olímpicos fue muy desgastante. Cuando se dio la clasificación nos relajamos un poco", explicó el entrenador.

Consultado sobre sus expectativas antes y durante el Mundial, Hernández afirmó que "siempre querés más y queríamos ser campeones del mundo".

"Yo nunca me imagino las cosas demasiado. No vivo de expectativas ni de sueños. Soy bastante aburrido para eso, no tengo una respuesta que vaya a ser un título. Sí veía que el equipo cada vez jugaba mejor", dijo.

Hernández sostuvo que Scola, quien terminó su contrato en la liga china y no tiene club a sus 39 años, no le anticipó si estará o no disponible para los Juegos.

"Luis es igual que Ginóbili. No te dicen nada. No me confirmó nada y mi sensación es que va a estar. Si yo soy el entrenador lo voy a obligar”, cerró en tono de broma.

El capitán y símbolo del equipo decidió quedarse en Pekín, esperando conseguir un equipo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En tanto, los jugadores que militan en España se fueron directo a Europa. Se trata de Nicolás Brussino, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Patricio Garino, Nicolás Laprovittola y Lucas Vildoza.