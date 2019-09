María Clarisa Vogt, canción por la muerte de Navila Garay

La joven María Clarisa Vogt conmovió en las redes con su interpretación de Tan Fuerte, tema que escribió Yami Safdie, que combate la violencia machista y tiene como objetivo propagar el “Ni una menos”.

La nena, de 12 años y oriunda de Chascomus cantó en memoria de Navila Garay, la adolescente asesinada en esa ciudad bonaerense.

Evangelina, una conocida de su familia, publicó en su cuenta de Twitter el video y en cuestión de minutos superó las 122 mil reproducciones. “Hago esto para transmitir un mensaje desde el corazón, haciendo lo que más amo, que es cantar”, explicó la chica antes de empezar a entonar la canción. “Hablo por todas las mujeres que podrían haber pasado lo que pasó Navila, una historia que me atravesó de cerca”, afirmó.

Tres años más chica que la víctima, Clarisa quiso transmitir un mensaje concientizador. “A ella le apasiona cantar, había interpretado anteriormente este tema cuando fue la marcha de #NiUnaMenos”, contó Lía, su mamá. “Es mi hija más chica y hoy una de sus hermanas la invitó a cantar de nuevo. Así, llegó al corazón de todos“, añadió.