El "Pipita" Gonzalo Higuaín se inició en River y no descarta terminar su carrera allí apenas termine su contrato de dos años más con la Juventus de Italia, según dejó traslucir al reconocer que no le cierra "las puertas" al club de Núñez.

Higuaín se fue de River a Real Madrid con 19 años y desde allí desarrolló una gran carrera que lo llevó a jugar en las tres ligas más importantes de Europa, ya que también pasó por la inglesa (Chelsea).

"De las tres ligas, la inglesa fue la que me causó un mayor impacto físico, ya que en los seis meses que estuve me costó bastante adaptarme a ese fútbol", analizó en diálogo telefónico con Fox Sports desde Italia.

"Me encanta seguir jugando en Juventus con Ronaldo, porque lo conozco desde Real Madrid, pero cuando termine mi contrato de dos años más no descarto volver a River porque le tengo un gran cariño, ya que allí me formé como futbolista", anticipó.

Y al seguir hablando de River remarcó que allí "hay un gran técnico que es Marcelo Gallardo. Fue compañero mío ahí y le tengo un gran cariño. Tiene un gran futuro en el fútbol europeo seguramente".

"La gente de River siempre se portó espectacular conmigo. Pero pienso en el presente, en disfrutar acá en Italia y cumplir mi contrato con la Juventus", apuntó.