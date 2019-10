Marcelo Gallardo, DT River

A menos de un de un año de la final de Madrid, Boca y River vuelven a verse las caras en el Monumental por Copa Libertadores.

Este martes, Marcelo Gallardo llegó al estadio y fue recibido con una gran ovación por parte de los hinchas del club.

River, viene de ganarle 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Superliga y llega con un plantel descansado ya que por el torneo el entrenador Marcelo Gallardo utilizó mayoría de suplentes.

Durante la misma, el entrenador millonario comentó: “El hincha de River está viviendo uno de los momentos más lindos de su historia. Uno de ellos, porque ha vivido muchos grandes momentos. Se lo nota feliz, se lo nota con un amor incondicional entre el hincha y el equipo... y eso es muy fuerte”.