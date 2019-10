Gabriel Katopodis le respondió a María Eugenia Vidal

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió a los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal quien en horas previas declaró que "los narcotraficantes en la provincia no son ni desempleados ni pobres, son millonarios".

En el marco de esa declaración, Katopodis expresó: "Me parece que la gobernadora tiene que actuar con responsabilidad y no meter todos los temas en el terreno electoral".

"No se pueden buscar votos a cualquier precio", añadió en diálogo con Canal 26. Más adelante, explicó que "lo que Axel (Kicillof) viene planteando es que vamos a combatir el narcotráfico en la provincia y vamos a garantizar que ese delito sea castigado", declaró.

"Lo que es un dato de la realidad es que desde hace cuatro años las cosas están peor en materia de narcotráfico", agregó.

"El problema tiene que ser encarado por toda la dirigencia política pero la gobernadora no tiene que estar metiendo todo en el terreno electoral y tiene que ocuparse de trabajar, que para eso la votaron", criticó.

"Los argentinos tenemos que actuar con responsabilidad y madurez y este tema tiene que encontrarnos a todos trabajando. Mas allá de las intenciones de la gobernadora, después de cuatro años van a entregar la provincia con mucha más pobreza, más desocupación y menos trabajo", dijo.

"No sólo no resolvieron los problemas sino que los agravaron", indicó Katopodis al tiempo que aseguró que "la mejor manera de conseguir votos es trabajar y resolver los problemas de los vecinos".

"El narcotráfico es una cuenta pendiente que tiene la Argentina, es un problema estructural que hay que combatir con todo el peso de la ley", destacó.