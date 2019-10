La conductora Ivana Nadal se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones en Brasil, en los últimos días compartió paradisíacas postales en la que luce su cuerpazo con la playa de fondo.



Ahora, Ivana le comunicó a sus seguidores que es momento de emprender la vuelta, recién levantada compartió una historia en bikini done se la ve bailando de manera muy sexy "22", uno de los últimos éxitos de Tini.



Nadal viajó a Arraial do Cabo, allí supo deslumbrar a sus seguidores con postales en bikini y compartiendo sus secretos de belleza.



Antes de comenzar a decirle adiós a Brasil, la morocha relató a sus seguidores que realizaría una última rutina de ejercicios antes de disfrutar del último sol carioca.

La modelo y conductora tiene más de 1,8 millones de seguidores y sus publicaciones recibieron recibió más de 30 mil “me gusta” en apenas horas.

Hace unos días mostró como continúa con sus sesiones de ejercicios desde la playa. "Obvio que se entrena" escribió junto al material donde se pudo ver como corre, hace sentadillas y otro tipo de ejercicios para esculpir su cuerpo.

En una de las últimas historias de Instagram se la pudo ver luciendo una bikini negra y haciendo puchero ya que es la última vez que disfruta de la playa antes de emprender el regreso a Buenos Aires.