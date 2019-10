La Conmebol difundió dos jugadas del Boca-River en las que se utilizó el sistema VAR, pero no se encontraba entre ellas la reclamada por el "xeneize", que reclamó un penal de Javier Pinola a Eduardo Salvio al minuto de haber comenzado el primer tiempo.

En la primera jugada, se dio a conocer el tanto anulado al "Toto", a los 21 minutos de la etapa inicial.



En la conversación entre el árbitro Wilton Sampaio y Mauro Vigliano, quien estaba a cargo del VAR, ambos coincidieron que el balón dio en la mano de Emmanuel Mas antes de que Salvio convirtiera.



En el segundo video, se hace referencia al tanto de Jan Hurtado, a los 35 del complemento.



En la jugada, se observa cómo los integrantes del VAR se tomaron su tiempo para revisar si estaban en offside Lisandro López, Mauro Zárate y el venezolano, además de observar si alguno tuvo un contacto con el arquero Franco Armani que hubiera significado una falta.



En la publicación, no se muestra ninguna imagen de Zárate tomando de la camiseta a Paulo Díaz, que podría haber significado invalidar el tanto.



La jugada de Pinola, que fue protestada públicamente por el dirigente de Boca Juan Carlos Crespi, no fue difundida por la Conmebol.



En la misma, el defensor disputa una pelota con Salvio y lo golpea con el codo, en una jugada que podría haber sido cobrada penal, pero que ni siquiera fue revisada por el VAR.



En una entrevista concedida a TyC Sports, el dirigente Crespi, candidato a vicepresidente por el oficialismo en las elecciones, hizo varias veces hincapié que en el partido de ida tuvieron "gente en el VAR que busca hormigas", en referencia al penal que le dieron al "Millonario" e hizo una comparación: "Por qué no fueron al VAR con el codazo de Pinola. Era una jugada de hormiga.