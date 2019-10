Ivana Nadal, Instagram

Una vez más, Ivana Nadal dejó sin aliento a sus seguidores de la red social Instagram con un video infartante en topless.

Más linda y simpática que nunca, la morocha compartió la grabación de una campaña donde sólo luce un jean y unos zapatos taco alto que dejan al descubierto su escultural figura.

Como no podía ser de otra manera, tras la publicación, sus seguidores comenzaron con los halagos y likes: "No podés más de linda", "hermosura" o "reina" fueron sólo algunos.

Tras un largo descanso en las playas de Brasil en compañía de amigos, Ivana regresó al país y retomó su rutina laboral, pero siempre haciendo un lugar para compartir con sus seguidores cada paso que da.