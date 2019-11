Estación Constitución durante el paro, NA

Las líneas de trenes, en su totalidad, no funcionaban este viernes por una medida de fuerza del sindicato La Fraternidad, que a las 9 de la mañana se levantó.



Ante la falta de trenes, varias líneas de colectivos (152, 59, 132, entre otras), según pudo confirmar NA, pusieron refuerzos en sus servicios.



La mayoría de los pasajeros habituales de los trenes estaban enterados de la medida porque se anunció a medianoche recién.



Ayer a última hora el gremio que encabeza Omar Maturano remarcó que el servicio ferroviario recién se normalizará a media mañana, cuando terminen las distintas asambleas.



Los trabajadores ferroviarios explicaron que vienen "perdiendo un 20 por ciento del salario como consecuencia de la inflación".

El Ministerio de Producción y Trabajo dio por iniciado esta mañana un período de conciliación obligatoria por quince días en el conflicto ferroviario que hoy dejó sin trenes a millones de personas en el Gran Buenos Aires.



La conciliación tiene validez a partir de la 00:00 del día 1 de noviembre y por el plazo de 15 días, indicaron fuentes oficiales a la agencia NA.

La secretaria de Trabajo fiscalizará el cumplimiento de la misma y convocará a las partes para promover el desarrollo de la negociación paritaria en un marco de diálogo.



El Gobierno dictó la conciliación una hora antes de que finalizara la medida de fuerza que afectó a millones de personas que usan el ferrocarril para conectar diversos puntos del Gran Buenos Aires con la Capital Federal.