El coreógrafo y jurado del BAR del Bailando 2019, Aníbal Pachano, dialogó en exclusiva con CANAL 26 sobre su estado de salud luego de conocerse las buenas noticias sobre su salud en la semana.

En diálogo con Edith Hermida, en El Diario del Sábado, Pachano expresó: "Hace mucho no hablábamos en mi casa. Pampita me invitó para después de las doce, pero a esa hora ya estoy en el cuarto sueño... olvidate. Le agradezco pero como la masita al otro día".

Respecto a su salud, manifestó: "Yo tengo un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, lo más complicado estaba en el cerebro porque había seis tumores de los cuales me extirparon uno y luego al cabo de un año salió uno muy chiquito del frontal izquierdo, me habían avisado que era probable. Eso me provocó que me sigan haciendo rayos, derivó en una inflación de los tumores anteriores y el que atacaron, el único método en este tipo de tumores que tenía. Desde ahí lo que sucedió es que me descompensé el año pasado para el día de la madre y luego me hicieron un nuevo tratamiento que se da en dos oportunidades, no se puede hacer seguido, que es un desinfablemente que funcionó maravillosamente. Además, me cambiaron la medicación para dar sus frutos".

"A partir de eso empecé el nuevo tratamiento y rápidamente tuve respuesta positiva, los médicos no lo podían creer. Tiene que ver con una cosa positiva mía", agregó.

"Esta semana me hice una resonancia de cerebro que se hace cada dos o tres meses y con respecto a la última, lo que sucede es que no hay más inflación cerebral, no hay edema y se los ve como sin actividad. Los médicos no pueden creer como tengo esta recuperación", aseveró.

"Creo que esto tenga que ver con sentirte bien, con que puedas mirar la vida bien y que esto sea un aprendizaje. Sin entrar en una depresión. Esto me permitió ver la vida desde otro lugar, cambiar los hábitos, dormir mejor y no abandonar tu trabajo", manifestó.

"Todas las noches que voy a trabajar para mí es una fiesta, le busco una historia divertida para poder decir lo que quiera", manifestó.

Con respecto a su rol de jurado, criticó duramente a Luciana Salazar: "No le interesa mejorar, la noche clave fue la noche que intentó renunciar. Había gente producida desde las 18:00 y se la pasó 45' con un acting del 'me voy o me quedo'. Me parece que ella tomó de sorpesa a la producción, empezó con este juego".