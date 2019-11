Jair Bolsonaro, REUTERS

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, publicó un fragmento de un informe de un programa de televisión argentino que destacó el rumbo de la economía de su país y, a la vez, lo contrastó con la realidad local.

“La prensa argentina sobre nuestra economía” reza el mensaje que acompaña la publicación. En concreto, se refiere a un pasaje del programa “Animales Sueltos”, que se emite por América, donde un periodista compara las principales variables de la economía brasileña en 2018 y 2019, cuando Bolsonaro asumió sus funciones como mandatario.

Las cifras que muestra el informe son positivas: una baja del desempleo (12,4% a 11,5%); de tasas de interés del Banco Central (6,50% a 5%, el nivel más bajo de su historia); y de inflación anual proyectada (de 3,75% a 3,29%). Además, indica que aumentó la cantidad de empleos creados (350.000 contra 771.000 a septiembre de este año) y que, si bien el PBI crecerá en un 1% este año -en 2018 creció un 1,10%- el próximo lo hará a un ritmo de 2,1 por ciento anual.

Y continuó: Indicó que el riesgo país es de 117 puntos (2.360 en Argentina al cierre del miércoles) y que, como consecuencia directa de la sanción de una ley de “Reforma de Libertad Económica”, en julio de este año se crearon 281.000 empresas en el país vecino. Para enfatizar la diferencia con el estado de situación local, resaltó que en Argentina hay 814.000 empresas registradas. “En un mes abrió un número que representa el 35% de las empresas totales que hay en Argentina”, agregó.

La publicación del video llega en un día donde Bolsonaro realizó distintas acciones que evidencian sus diferencias ideológicas con el futuro gobierno de Alberto Fernández. Primero, anunció -también a través de su cuenta de Twitter- que tres empresas multinacionales con base regional en Argentina cerrarían sus fábricas para mudarse a Brasil: la automotriz japonesa Honda, la fabricante francesa de cosméticos L’Oreal y la compañía de motores MWM.