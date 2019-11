Ricardo Lagos, ex presidente de Chile

Ricardo Lagos, ex presidente de Chile publicó a través de las redes sociales un video en el que entrega una declaración pública respecto a la crisis política y social que atraviesa Chile.

En la grabación, el ex mandatario dijo que "la violación a los DDHH es inaceptable" y afirmó que en estas circunstancias “es indispensable que los poderes del Estado trabajen unidos”.

"El tiempo se agota, tenemos que dar respuestas concretas", solicitó y agregó que "así no se construye un país, hay que recuperar una convivencia serena y pacífica".

El ex presidente aseguró, además, que “para superar la actual situación es necesario escuchar, consultar, dialogar y procesar ideas, que sean la base de un entendimiento nacional, diseñado por muchas y diversas voces entre las que deben estar distintas organizaciones y movimientos sociales. De manera tal que ellas sean la base de un cambio propicio y pacífico, democrático y abierto, que no ponga en peligro nuestra continuidad institucional”.

Para ello -según Lagos- se requiere “austeridad en la palabra y audacia para abrir compuertas a una real participación ciudadana. Generar una nueva constitución se ha transformado, con demasiada tardanza, en una necesidad urgente. ¿Cuántos años se exigió cambiarla radicalmente y hubo oídos sordos? Tiene que ser una constitución nueva, que tenga un peso real y simbólico, la que envuelva las transformaciones anunciadas y que al mismo tiempo logre un país más justo, que avance hacia una democracia capaz de combinar la libertad con la igualdad, junto con una prosperidad extendida”.