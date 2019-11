El tenista suizo Roger Federer arribó hoy a la Argentina por segunda vez en la historia, para poner camino a una visita con mucha actividad que se coronará con la exhibición del próximo miércoles en el Arena Parque Roca.



Tras llegar al país, Federer se detuvo a sacarse fotos con los fanáticos que lo esperaban y junto con él llegó también el alemán Alexander Zverev, quien será su rival en el mencionado encuentro que se llevará a cabo en el citado lugar ante más de 15 mil personas.



Según revelaron a NA fuentes de la organización, a cargo de Fenix Entertainment Group, Federer arribó en un vuelo privado e inmediatamente comenzó sus actividades de esta segunda visita, luego de la de 2012.



Alrededor de las 14:00 brindará la conferencia de prensa de presentación para la exhibición, en el hotel Hilton del barrio porteño de Retiro, que será búnker para él y su equipo.

Your browser does not support the video element.

El actual número 3 del mundo, custodiado por tres agentes de seguridad en forma constante, llegó acompañado por parte de su equipo, y por la noche estará en la cena de gala que se celebrará en el salón Pacífico del hotel.



Allí, los fanáticos que hayan adquirido el ticket VIP vivirán la "Roger Experience", donde el ganador de 103 títulos ATP se sentará en medio de las mesas para contar su historia y repasar anécdotas durante aproximadamente una hora.

Noticias relacionadas



Mañana martes a primera hora Federer volverá a subirse a su avión privado para cruzar la Cordillera de Los Andes a Santiago de Chile, donde por la tarde/noche enfrentará al alemán Alexander Zverev, su mismo rival en Buenos Aires.



Volverá a la Argentina a primera hora del miércoles, para la parte central de su agenda, que se coronará con la exhibición en el Arena Parque Roca, con capacidad para 15.750 personas, y para la que todavía quedan algunas entradas disponibles en topshow.com.ar.

Your browser does not support the video element.

El predio del Parque Roca, en el barrio porteño de Villa Soldati y que fue epicentro de las series de Copa Davis durante varias temporadas (la última en 2013), se abrirá a las 11:00, pero la apertura del estadio será a las 15.45.



La previa del partido central será con Federer -y resta la confirmación de Del Potro pese a su baja- acompañando a Daniel Orsanic (el capitán del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016) en una clínica para chicos de distintas edades y escuelitas de tenis.



A las 17:00 será la ceremonia de presentación con varios momentos protocolares, para que a las 18:00 se dé inicio al encuentro principal, que se disputará sobre superficie dura.



Esa misma noche, Federer dejará la Argentina en su avión privado para seguir con la gira latinoamericana por Bogotá -el 22-, Ciudad de México -el 23- y Quito -el 24-, en todos los casos frente al alemán Zverev.