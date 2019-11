Fulop, más linda que nunca.

Todos sabemos que Catherine Fulop es muy querida en el mundo artístico por su buena energía y por mostrar su estilo de vida saludable. Es de esta manera que la revista Caras decidió ponerla en la tapa de esta semana: “Tras 20 años de la foto que marco un punto de inflexión en su carrera, Cathy Fulop atraviesa sus 54 años con hábitos saludables, constancia y voluntad. Entrena 6 veces por semana, hace 200 abdominales por día y tiene puesto un chip sexual”.

Tapa de revista Caras, Cathy Fulop, Noviembre 2019.

La madre de Oriana Sabatini se colocó el chip hace un poco más de un año y lo había contado en una nota con Moria Casán, quien el pasado fin de semana también posó desnuda, aunque su imagen fue censurada en Instagram. “Me acabo de poner el chip sexual, como tenía Carmen (Barbieri). Todavía tengo moretones en la nalga. Antes me daban unos geles como en Sex and the City”, había contado Cathy antes de aclarar con una sonrisa: “Uno tiene que echarse su ayuda”.

Con 54 años y un libro recientemente publicado, Catherine demuestra que nada tiene que envidiarle a los cuerpos de las jóvenes. Para demostrarlo, realizó la misma fotografía que hizo hace 20 años en la portada de la misma revista.

La foto de Revista Caras hace 20 años que fue un punto de inflexión en la carrera de Cathy Fulop.