Pilar Smith, conductora de "Me gusta la tarde" por Canal 26 hace más de tres meses encontró el amor de la mano de uno de los hombres que soñó. Ella, recientemente separada de su marido luego de 16 años, presentó en las redes a Rafael Ruiz Huidobro, su novio.

“Te soñé y llegaste a mi vida. Estar en el paraíso con vos era parte de ese sueño... y acá estamos. Seguimos para adelante con este amor puro y verdadero. A seguir cumpliendo sueños. Te amo”, escribió la conductora de "Me gusta la tarde" en Instagram.

La pareja acaba de llegar de su luna de miel en Punta Cana, donde disfrutaron del sol y las playas paradisíacas.

Los novios se conocieron en un restaurante de Costanera Norte. Ella había ido con una amiga y en un momento de la noche se dirigió a la barra y se sentó en la silla que había estado ocupando él, que había ido a buscar algo al auto. Despreocupado por dónde se sentaría, él se quedó a su lado y comenzaron la charla.

Para sorpresa de ella, él, que es productor comercial de la Superliga, no tenía ni idea quién era Smith, no la había visto nunca en televisión y hasta le preguntó a qué se dedicaba. “A mí me encantó la rubia. Y punto”, le habría dicho.



Los días siguientes, llamado va llamado viene, hasta que a mitad de semana se encontraron a comer y una quincena después, romance confirmado, ¡ya eran novios!.

¡Felicidades para esta hermosa pareja!.