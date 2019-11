Un niño de unos ocho años defendió a su madre durante un asalto y le pegó una patada a unos de los delincuentes que le robaron el auto, frente a su domicilio de la localidad bonaerense de Bernal. Tras viralizarse el hecho, una vecina y amiga de la víctima dialogó con CANAL 26.



El incidente se produjo el fin de semana en horas de la tarde, en la calle Chiclana, entre Juncal y La Paz, de esa localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La mujer de unos 33 años llega al domicilio de hacer compras a bordo de su auto y cuando abría el capó junto a su hijo, es sorprendida por varios delincuentes que llegan al lugar a pie.

"Tengo bronca, tristeza e impotencia. En el negocio han venido a robar varias veces, a esta chica dentro de todo le robaron si armas", dijo.

"La conozco a esta mujer, es clienta, vecina y amiga. Es bastante tranquila, se puso nerviosa porque estaba con el nene y da mucha tristeza porque que te pase a vos es terrible", agregó.

"El nene tuvo esa reacción por bronca y porque no tenían armas, si no no hubiesen hecho nada. La Policía nos trató mal, fuimos a buscar respuestas y no hicieron nada", dijo.

"El problema viene desde arriba, es desde hace años así. La Policía tiene que defendernos. Nosotros estamos presos en la calle porque tenemos miedo", cerró.

El esposo de la damnificada denunció el asalto y las actuaciones fueron asumidas por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12, del Departamento Judicial de Quilmes.