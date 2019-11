El hombre fue interceptado por vecinos que lo reconocieron, captura video

La cara del hombre de unos 35 años circulaba en las redes sociales desde el fin de semana, después de que dos amigas de 18 y 21 años denunciaran que habían sido violadas en la estación de trenes de Hudson e hicieran una descripción detallada del agresor.



Las jóvenes realizaron la denuncia ante la Justicia y un dato que trascendió también es que una de ellas está embarazada de tres meses.

Tras la denuncia ante la policía, la cara del acusado que las violó comenzó a circular en las redes sociales para hallar su paradero y para escracharlo públicamente.

En las últimas horas, dos vecinos de la dicha localidad bonaerense lo reconocieron caminando por la calle y lograron retenerlo hasta que la policía llegó para detenerlo.

Luego de interceptar al sospechoso, los vecinos lograron reducirlo, lo maniataron y lo entregaron a los agentes que se lo llevaron detenido por “doble abuso sexual agravado”.

En las próximas, los detenidos serán indagado por el fiscal Alejandro Ruggeri, a cargo de la investigación.