Ariana Grande en pleno show en Florida.

Ariana Grande, además de ser una de las más nominadas en los American Music Awards 2019, dio un concierto en Tampa (Florida) donde sufrió un gran tropiezo que hizo asustar a sus fans.

Los shows en vivo son impredecibles y a pesar de que detrás de estos hay cientos de horas de ensayos, las estrellas nunca están exentos de sufrir un tropezón, resbalarse, o incluso "pisar en el aire" y sufrir caídas inesperadas.

Ariana Grande, quien tiene un pequeño historial en este asunto de las caídas en los conciertos, volvió a pasar por la pena de otro engorroso incidente, tropezando y cayendo de rodillas el fin de semana durante un concierto el concierto.

Aunque luego de su incidente en vivo y a todo color, que ella misma se encargó de compartir en su cuenta oficial de Twitter, al contestar la publicación de una fan : "Oh my... at least i still make the button. i'm crying. things were going too well. (Oh mi... Al menos sigo haciendo el botón. Estoy llorando. Las cosas iban demasiado bien)".

oh my. at least i still made the button. i’m crying. things were going too well. https://t.co/OuwXnTbQdo — Ariana Grande (@ArianaGrande) 25 de noviembre de 2019

El concierto estaba comenzando, la intérprete de "Thank u, next" se encontraba cantando la segunda canción de la noche, cuando de repente comenzó a tambalear y no pudo sostenerse, cayendo así, en los brazos de uno de los bailarines.