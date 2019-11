Hombre cayó a las vías del subte

Un hombre se cayó en las vías del subte por caminar mirando el celular. De inmediato, dos personas lo ayudaron a subir nuevamente al andén antes de que llegara la formación.

La víctima rescató el celular de las vías y extendió sus manos para que lo ayudaran. Poco después, personal de Subterráneos de Buenos Aires lo asistieron.

También arribaron médicos del SAME, sin embargo, el hombre no quiso ser trasladado a un hospital para que le revisaran las piernas.

Evidentemente, la zona amarilla que advierte el fin del andén y el comienzo de las vías no fue suficiente para llamar la atención del pasajero que iba mirando su teléfono.