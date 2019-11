Policía fue arrastrado por un vehículo en Puerto Madero, CANAL 26

Un Policía de la Ciudad fue embestido por un vehículo en pleno barrio de Puerto Madero cuando el conductor se negara a parar en un control de tránsito.

Las imágenes quedaron registradas por una persona que pasaba por el lugar y grabó el violento momento.

El oficial sufrió lesiones, el chofer se dio a la fuga y aún no se conoce su paradero. Los primeros datos que se dieron a conocer fueron que el vehículo pertenece a una empresa de Campana.

El policía decidió acercarse al auto, le pidió la identificación al conductor y los papeles del rodado. Se negó y arrancó. En ese momento, el oficial se coloca delante del automóvil para evitar que se retire. “Bajate del auto, bajate del auto”, le gritaba el policía. Pero lo atropelló y arrastró unos 20 metros.

El oficial fue derivado al Hospital Rivadavia y le diagnosticaron politraumatismo.

Se labraron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nro 13.