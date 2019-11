Silvia Süller emocionada relatando uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Silvia Süller y Silvio Soldán se divorciaron ya hace 27 años pero parece al menos que algo quedó de eso. Lo cierto es que la rubia, luego de muchísimo tiempo, mandó un curioso y desesperado mensaje a través de Insta Stories que dejó a más de uno boca abierta, dado que expuso con bombos y platillos que no logró superar jamás aquel romance.



"Por qué no me querés" recitaba el mensaje que Süller lanzó sin tapujos sobre una foto retro con su ex pareja y que incluso acompañó con un emoticon de tristeza y preocupación. Lo cierto es que su extraña actitud trajo cola en las redes, motivo por el cual sus seguidores se preguntaron porqué revivió del archivo esa foto y con qué fin se animó a manifestar su deseo de estar con él a nivel público.

"Me separé una semana antes del Día de la Madre. Soldán vino y me dijo: '¿Vas a estar esta tarde?'. A lo que le dije que sí, y me dijo que su abogado me llamaría porque nos íbamos a separar, porque él no podía vivir con alguien que se llevara mal con su madre, y que entre ella y yo, se quedaba con ella", reveló por aquel entonces.

Pese a que pasaron más de dos décadas de distancia, Silvia no se rinde respecto a su amor, hecho que dejó muy en claro en una entrevista que realizó con Luciana Salazar hace un año atrás: "Los siete años más hermosos de mi vida fueron con él, por algo él nunca más hizo pareja y yo tampoco. Es el sueño de mi vida volver”.