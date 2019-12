A menos de una semana del vuelco del micro que transportaba a egresados de 12 años, un auto se despistó y se prendió fuego en el kilómetro 151 de la Ruta 2, a la altura de Lezama.



El incidente ocurrió a 10 kilómetros del lugar donde esta semana volcó el micro y murieron dos chicas de 11 y 12 años. Las llamas que cubrieron el vehículo se extendieron por los pastizales que se encontraban al costado del camino. Los bomberos lograron controlar el fuego y no se registraron heridos.



Uno de los bomberos voluntarios explicó que todas las personas que viajaban a bordo del vehículo fueron evacuadas y no sufrieron heridas de ningún tipo aunque el auto quedó totalmente destruido por el siniestro.



La sequedad de los pastizales ante la ausencia de lluvia en varios días y al derramamiento de un líquido caliente proveniente del motor fueron las causas del incendio.



Se desconoce el motivo por el cuál el auto se despistó.