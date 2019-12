La semana del orgullo con una grilla de actividades nutrida que celebra la diversidad.

"Orgullo BA" es uno de los grandes eventos que celebran la diversidad en Buenos Aires. Será una semana llena de actividades que visibilizarán la diversidad. Se sumarán el Teatro Colón y el San Martín. El cierre será el 7 de diciembre en Palermo con un gran festival al aire libre sobre Gurruchaga.

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre la Ciudad se vestirá con los colores del arcoíris para una nueva edición de la semana #OrgulloBA, donde la diversidad estará en la vía pública, monumentos, legislatura, sendas peatonales, iluminación y semáforos. Habrá variadas actividades en distintos espacios públicos, museos, centros culturales, bibliotecas, teatros, la Casa del Orgullo y sedes de ONGs.

La celebración cerrará en Palermo donde habrá calles peatonales para festejar.

Habrá testeos gratuitos del Ministerio de Salud porteño, actividades recreativas para la familia, clowns y artistas. El Centro Cultural San Martín se realizará el Ciclo de Cine “Contamos el VIH” y también el Teatro Colón abrirá sus puertas el día viernes 6 de diciembre para el concierto de la soprano María Castillo.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

El martes 3 de diciembre la compositora, pianista y música académica, Calenna Garba, referente en Derechos Humanos, brindará un concierto en la Estación Carlos Jáuregui, primera estación de subterráneo en el mundo en llevar el nombre de un militante LGBTIQ+. Además, se desarrollarán capacitaciones toda la semana y sucursales de reconocidas marcas como Pani, Starbucks o Adidas serán certificadas como “Espacios Comprometidos con la Diversidad” (ley 6027). También se formarán a guías del Ente de Turismo porteño.

El sábado 7 de diciembre será el gran cierre en Palermo, que se vestirá con los colores del arcoíris. De 15 a 23 horas la calle Gurruchaga entre Nicaragua y Costa Rica será peatonal para desarrollar un festival al aire libre con una nutrida programación de dj´s, obras de teatro, desfiles, arte, body painting y gastronomía. Este año estará presente también la Feria del Libro de la Diversidad y el Festival de Arte Transformista (FENAT).

Cronograma de actividades de Orgullo BA.

Esta iniciativa es liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad, a través de la Dirección de Convivencia en la Diversidad, junto a diferentes asociaciones y actores de la sociedad civil, vecinos/as y diversas áreas de gobierno, con el objetivo de celebrar la diversidad y potenciar la inclusión. Se busca producir actividades que involucren a toda la ciudadanía a pensar, practicar y disfrutar la diversidad, reflejando el compromiso de la Ciudad con la promoción de derechos LGBTIQ+.