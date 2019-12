Moto del choque contra patrullero en Villa Ballester

Un delincuente murió y otros dos resultaron heridos cuando chocaron con la moto que habían robado contra uno de los patrulleros que los perseguía, en la localidad bonaerense de Villa Ballester.

El luctuoso choque fue registrado por dos cámaras de seguridad emplazadas en la esquina de Mar del Plata y Profesor Aguer, de esa localidad del partido de San Martín, que muestran como la moto en la que viajaban los ladrones chocó de frente y ellos salieron despedidos varios metros hasta caer en el pavimento.

Todo se había iniciado con un asalto a un hombre de nacionalidad paraguaya y 31 años de edad, en la vecina localidad de José León Suárez, al que a punta de arma de fuego despojaron de su moto, una Yamaha FZ, informaron fuentes policiales.

El damnificado denunció lo ocurrido al teléfono de emergencias 911 y rápidamente se implementó un operativo policial para dar con los delincuentes.

En medio de la persecución, el conductor de la moto intentó esquivar un patrullero que lo cerraba de frente, pero la maniobra fue fallida y se produjo el choque frontal.

El fallecido fue identificado como Alejandro Reynoso Monte, mientras que los dos cómplices, de 25 y 26 años, fueron traslados al Hospital Eva Perón, donde quedaron internados por politraumatismos, bajo custodia.