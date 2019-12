Un voraz incendio en una maderera ubicada en Cabildo y Perú sorprendió este sábado a la tarde a los vecinos de la localidad de Piñeyro, en el norte del partido de Avellaneda. Debido a las intensas llamas, más de 10 dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar.



Las columnas de humo se podía apreciar desde varios kilómetros a la redonda. Los vecinos de las zonas se vieron afectados y muchos de ellos fueron evacuados de sus hogares ante la posibilidad de que las llames alcancen viviendas linderas.

Personal de Bomberos de Avellaneda trabaja para sofocar las llamas, que pasadas las 16 ya habían sido controladas. Una vez sofocado el incendio, se realizan las tareas de enfriamiento para evitar que algún foco tome fuerza.

La fábrica, ubicada en Cabildo entre La Rioja y Perú era un depósito de pallets a cielo abierto, por lo que el viento ayudó a que la propagación del fuego sea rápida. Los vecinos se autoevacuaron y no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

La fábrica estuvo operativa por la mañana y al momento del incendio no había operarios adentro. Sin embargo, mientras bomberos trabajaban en el lugar no se acercó ningún responsable ni dueño del depósito.

Durante la tarde, los bomberos realizaron el trabajo de extinción, remoción y enfriamiento del lugar para luego dar paso a que la Policía Bonaerense realice las pericias correspondientes que determinen qué es lo que provocó el incendio.