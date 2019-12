Carmen Barbieri dejó que los hijos tomen determinación sobre la salud de su padre.

Santiago Bal está pasando uno de los momentos más frágiles de su salud ya que se encuentra internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad desde hace varios meses, pero este último tiempo su cuadro empeoró y ya los profesionales tienen un protocolo de sostener su estado actual de la mejor manera posible.



Ante esto, sus hijos, Federico, Julieta y Mariano fueron a visitarlo y comenzaron a despedirse de él. "Queremos que se vaya en paz", aseguró Fede entre lágrimas en el "Súper Bailando". Tras sus dichos, fue su madre Carmen Barbieri, quien habló de su ex pareja en una entrevista con Radio 10. "Santiago Bal está grave, en coma farmacológica", expresó la vedette y cómica este sábado por la tarde.

Barbieri quien compartió años de su matrimonio con el productor dijo: "No pierdo las esperanzas nunca, pero sentí que le hablaba a un muerto", reveló sincera. Y continuó: "El médico me dijo que Santiago ya no puede más... Di un paso al costado. Los hijos se reunieron por el padre, la decisión de qué hacer la toman ellos y es no invadirlo más. Le querían hacer una traqueotomía y hubo que convencer a Julieta de que no”.

“Estamos seguros que él escucha, él quiere salir adelante pero el cuerpo no le responde. Su riñón ya no sirve más, el corazón se debilitó, tiene una arritmia muy grande. Nunca lo vi con tantos tubos y máquinas alrededor”, explicó Carmen.

Carmen comentó: “Le dije que iba a estar siempre en los momentos buenos y malos de su vida. No está sufriendo, está en paz, tranquilo. No nos quedó nada por decirnos”.