Una mujer fue detenida en el partido bonaerense de Florencio Varela, acusada de haber asesinado el lunes pasado a su ex marido, a quien prendió fuego dentro de su camioneta en el barrio porteño de Barracas, informaron fuentes policiales.

El episodio quedó filmado por una cámara de seguridad ubicada en una casa en la calle Osvaldo Cruz al 2370, en Barracas, donde se observa que el hombre fue prendido fuego y provocó una explosión dentro de su camioneta Toyota Hilux ante la mirada de dos niños que acababan de bajar segundos antes del vehículo.

Según los investigadores, la mujer detenida fue identificada por la policía como Liliana Rosa Pinto, quien quedó acusada del homicidio de su ex marido Gustavo Gaitán, como así también de las lesiones por quemaduras que sufrió un vecino de 17 años que pretendió rescatar a la víctima entre las llamas.

Fuentes policiales aseguraron que el hecho comenzó cerca de las 23 del lunes último, cuando un hombre a bordo de una camioneta Hilux blanca estacionó junto al cordón de la vereda en la calle Osvaldo Cruz 2370 e inmediatamente descendieron del asiento trasero dos niños.

Según se observa en las imágenes de la cámara de seguridad de una vivienda, apenas bajaron de la camioneta los dos niños, varias personas se acercaron y comenzaron a bajar cosas de la caja del vehículo, mientras una mujer se acerca a la ventanilla del lado del conductor.

Tras mantener una breve conversación, la mujer arrojó algo al hombre que manejaba y comenzó un incendio dentro del habitáculo, ante la mirada de los dos niños y de las otras personas que rodeaban la camioneta.

Fuentes policiales aseguraron que un vecino intentó rescatar al conductor de la camioneta y sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

Los bomberos que llegaron al lugar pocos minutos después lograron apagar las llamas y el hombre fue trasladado con quemaduras en el 100 por ciento de su cuerpo en una ambulancia del SAME al Hospital Argerich, donde agonizó dos días hasta que murió.

En tanto, el vecino que sufrió quemaduras también fue trasladado al Hospital Penna, donde debió ser intubado debido a que el calor del fuego le afectó las vías respiratorias, dijeron las fuentes.

Los investigadores lograron determinar en base al relato de testigos que la mujer que provocó el incendio era la ex esposa del fallecido y que se había fugado del lugar tras el hecho.