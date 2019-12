Pampita rompió en llanto en medio de su programa al hablar de su exniñera.



La exniñera de Pampita Ardohain, Viviana Benítez, visitó varios programas televisivos en los que contó historias sobre la intimidad de la modelo en su hogar, a la que denunció por hostigamiento, daño psicológico e irregularidades en el cobro de sus haberes.

En el comienzo de su programa, Pampita, la jurado del "Súper Bailando" aprovechó para contar su verdad y defenderse de las acusaciones. "Lo primero que hice cuando me enteré fue largarme a llorar. Es muy fuerte, porque no era mi empleada, era mi amiga, por eso la puse entre mis damas de honor, entre las 30 personas más importantes de mi vida. Mis amigos son mi familia y ella estaba en ese grupo", comenzó diciendo. "Mis hijos son lo más importante que tengo, no hay nada que no me importe más que ellos y no los hubiese dejado jamás con alguien en quien no confío plenamente. Ella tenía mi confianza absoluta", relató Pampita.

Pampita dijo de su examiga y niñera: "La conozco a Vivi y siempre ha tenido una tendencia inestable, de no estar conforme con su vida. Estaba estudiando peluquería, hace unos meses probó trabajar puertas afuera y le dije que sí... yo quería que esté contenta, pero no en su trabajo, sino en su vida".

Noticias relacionadas

"Hace dos años hubo una seguidilla de robos en mi casa, desaparecían cosas todo el tiempo, pero Vivi no era la única empleada, había otra mujer más. Si me falta algo de ropa me da mal humor pero no pasa nada, lo que pasaba es que venían faltando muchas cosas. Un día falta una llave y les dije, 'bueno chicas, hablen entre ustedes y que la llave aparezca', que como jefa no me parece que esté mal. Después la llave estaba en una cartera mía", contó asegurando que nunca les gritó.

También habló sobre los relatos que hizo Benítez sobre los días posteriores a la separación de Pampita con Benjamín Vicuña, y las acusaciones de que no se ocupa de sus hijos. "Ella no llevaba a mis hijos al colegio, solo al más chico. Eran tres cuadras e iban en auto. Yo no voy porque trabajo de noche, llego a casa a la una de la mañana, ceno y me termino acostando a las dos, pero no soy mala madre", aseguró rompiendo en llanto.



"No puede hablar así. Hoy decía que cuando me separé me encerraba en mi cuarto para que los chicos no me vean triste, y... ¿qué quería? ¿que mis hijos me vean llorando? Tenía una empleada para que los cuide y yo estaba mal, ¿no era mejor que no me vieran así? ¿No fue la mejor decisión? ¿Por qué sale a decir estas cosas?", expresó mientras entre lágrimas la conductora.

"Ella sabe perfectamente lo que viví esos años. Duele que te claven un puñal por la espalda, duele la mentira. Soy una excelente madre y soy excelente empleadora, por eso me voy a defender con todas las de la ley", sentenció Pampita.

Viviana Benítez fue una de las damas de honor de Pampita Ardohain en su boda.

Mirá el momento en medio de su programa.

Your browser does not support the video element.

Video gentileza de Pampita Online