Jorge Castillo, en su casa de Open Door

Jorge Castillo, “El rey de La Salada”, volvió a vivir en su mansión de Luján tras permanecer 30 meses preso en el penal de Ezeiza por presunto lavado de dinero, evasión impositiva, asociación ilícita y violación de la Ley de marcas.

El empresario, que goza de prisión domiciliaria desde hace 7 días, aseguró que fue víctima de un chantaje por parte de funcionarios del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra funcionarios bonaerenses de la administración de Cambiemos.

“Estuve 30 meses secuestrado por no aceptar que se metan en el negocio de La Salada”, aseguró.

“Estaba en una reunión en La Ramona. Me dio el número de teléfono de un tal Rochetti (en ese entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense), que quería quedarse con todo el negocio de la calle. Yo le dije ‘no robo para mí mirá si voy a robar para los demás’. No me interesa. A lo que me respondió ‘¿no vas a querer ponerte todo un Gobierno en contra?’. Estuve 30 meses secuestrado por no aceptar que se metan en el negocio de La Salada”, contó.

Durante una entrevista, Castillo admitió que tuvo que pagar una fianza de 500 mil pesos para salir prisión y explicó de dónde sacó ese dinero: “Tengo locales en La Salada, en Flores, tengo la feria de La Salada de Mendoza y además soy productor agropecuario. Soy un tipo que labura”.

Mostró la tobillera electrónica que lleva en su pie derecho y relató cómo es su funcionamiento: “Tiene un rango de movilidad que me permite andar dentro de la casa y el parque. Cuando pierde alcance empieza a trabajar el GPS. Siempre tengo que tratar que la lucecita esté verde”.

Luego, tildó de “delincuente” al fiscal Sebastián Scalera, quien está a cargo de la Unidad de Instructores de la Fiscalía General de Lomas de Zamora y elevará a juicio oral el intento de homicidio del policía.

“La justicia provincial me acusa de asociación ilícita por explotar puestos en la vía pública cuando es una contravención. El fiscal Scalera es un delincuente, lo denuncié y tiene un jury hecho por mí”, aseguró.

La decisión de excarcelar a Castillo fue tomada por los jueces Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, quienes consideraron que se trata de “una alternativa legítima y confiable”.

La causa contra el “Rey de la Salada” comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se investigó si un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.