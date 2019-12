Congreso, Diputados, NA

El Gobierno extendió el llamado de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero para tratar un proyecto que buscará modificar las jubilaciones de privilegio de magistrados y diplomáticos, pero por error el decreto se refirió a "2019" en lugar de "2020".

"Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 33 de fecha 12 de diciembre de 2019, hasta el 29 de febrero de 2019", consignó hoy el Poder Ejecutivo en el Decreto 56/2019 publicado este sábado en el Boletín Oficial.



Como puede observarse, el decreto salió con un error en la fecha, ya que en realidad se refiere al año 2020, por lo que será corregido en los próximos días, aunque la convocatoria ya fue receptada por los diputados y senadores, que se preparan para volver a sus tareas luego de un fin de año muy intenso.



En el decreto el Gobierno precisó que deberán tratarse un proyecto para "modificar la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación" y otro para "modificar la ley que establece el Régimen jubilatorio específico para el Personal del Servicio Exterior de la Nación".



La decisión la dio a conocer el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter mientras el Senado debatía la ley de emergencia económica y en medio de la polémica por haber quedado excluidas de la suspensión de la Ley de Movilidad las llamadas jubilaciones de privilegio.



Fue uno de los cambios que la Cámara de Diputados le hizo al proyecto el viernes por la mañana, antes de aprobarlo y girarlo al Senado, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y una parte de la oposición.



Sobre el final de la sesión el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidió a sus pares del Frente de Todos que leyeran en voz alta la redacción final de ese artículo pero no lo hicieron.



Cuando finalmente se conoció esa excepción para los jueces, diplomáticos, ex presidentes y vices, estalló una polémica que empezó a dominar la discusión pública sobre el proyecto llamado "Solidaridad Social" y, en ese contexto, el Gobierno decidió anunciar que buscaría modificar esas jubilaciones de privilegio.



No obstante, hasta el momento no se anunció nada referido al régimen especial de jubilaciones que rige para los ex funcionarios con alto rango de Estado, que también quedaron afuera de la suspensión de la Ley de Movilidad.