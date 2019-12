Ministro de Agricultura y Mesa de Enlace. CANAL 26

El presidente Alberto Fernández le prometió hoy a las entidades agropecuarias que los pequeños productores y aquellos que están más alejados del puerto pagarán retenciones más bajas, mediante mecanismos de devolución.

Los referentes de la Mesa de Enlace aclararon en el encuentro que no convalidan la aplicación de retenciones del 30 por ciento para las exportaciones de soja, y señalaron que la posición de las entidades es que los derechos de exportación dejen de aplicarse.

Así lo anunció hoy el ministro de Agricultura, Luis Basterra, durante una conferencia de prensa junto a los referentes de la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro.

Las entidades agropecuarias pidieron en el encuentro que las retenciones "tengan fecha de finalización", a lo cual Fernández respondió que estudiará la propuesta.

Aún no está definido cuánto más bajas serán las retenciones para los pequeños productores, en un mecanismo que se impondrá a través de devoluciones.

Hasta ahora, las retenciones a la exportación de los porotos y otros derivados de la soja quedaron en el 30 por ciento, y 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo, girasol y cebada.

En el caso de economías regionales y exportaciones industriales se fijaron en el 5 por ciento.

En tanto, en 9 por ciento están carnes, lácteos, hortalizas, madera y manufacturas y algodón.

Así, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fue publicada este lunes a las 17:30 en el Boletín Oficial con un veto parcial, tal como confirmó hoy el presidente Alberto Fernández: "Se está publicando, con un veto. El diputado Carlos Heller incluyó a las empresas medianas como beneficiarias de la moratoria, empresas más grandes de las que habíamos previsto. Lo que mandamos quedó, pero estamos corrigiendo", explicó.

Fernández pidió, además, estar "más unidos que nunca, porque hay gente que la está pasando muy mal, y la prioridad es esta gente". Dijo que con las medidas aprobadas el Estado está "tratando de equilibrar, por ejemplo en un esquema tarifario que le sirva a los que viven en sus casas y a los que producen, no sólo a los que distribuyen".

"Creo que hay que dejar de hablar de la herencia, mirar para adelante, pero necesariamente hay que ver donde estamos parados, porque si no la gente se confunde", sostuvo. Fernández dijo que "no estamos en el mejor de los mundos, claramente".

Señaló que el Estado "se ha achicado mucho, ustedes se van a ir dando cuenta. Hemos sacado decretos para revisar las últimas designaciones, y esto también es parte de la corrección del gasto del Estado".

Prometió que "la Argentina que viene va a ser para todos, tenemos que hacer un esfuerzo todos, olvidar las rencillas que vivimos, y hacer el esfuerzo de mancomunarnos, si atendemos a los que están últimos vamos a ser mejores".