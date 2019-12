Martín Guzmán. YouTube



El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que su principal preocupación es "tranquilizar la economía" y advirtió que sería "desestabilizante" expandir el gasto y la emisión monetaria.

El ministro concurrió a la sala de periodistas del Palacio de Hacienda para brindar por el fin de año, y dijo estar "muy contento por volver al país y poder trabajar para sacarlo adelante, porque siempre quise volver a la Argentina".

Al referirse a su gestión, dijo que "lo que más me preocupa es tranquilizar la economía, que necesita redefinir prioridades para la población que está en alta vulnerabilidad, y estamos tomando medidas para proteger primero a ese sector de la población".

Noticias relacionadas

"Al mismo tiempo estamos tratando de restaurar la consistencia macroeconómica porque eso es fundamental para encauzar un sistema de desarrollo que sea sostenible y sustentable", señaló.

Explicó que llegó al ministerio "en un contexto económico de una profunda crisis que ya conocíamos", y auguró que "de aquí en más lo importante es que sea un año bueno para todos los argentinos".

Guzmán señaló que "no se puede, de un momento a otro, lograr un superávit primario de la magnitud necesaria para que la economía finalmente esté en un sendero sostenible de crecimiento".

"Sí es importante establecer la secuencia y hemos tomado medidas que hacen que no aumente el déficit fiscal este año", indicó.

Opinó que el gobierno anterior "no logró estabilizar la economía y las cuentas en general no han estado equilibradas, ni en lo externo, ni en lo fiscal, incluyendo el pago de intereses".

Consideró que "mucho de lo que está pasando en estos días tienen que ver con que los problemas no se pueden resolver de un día para otro, pero sí hemos marcado un camino para lo que sigue".

Agregó que ese camino es "definir la secuencia de resultados primarios fiscales y externos, que sean consistentes con una economía en recuperación".

Dijo que "no es momento" para generar una expansión del gasto y la emisión, al argumentar que "no hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central".

"En un contexto en el cual la demanda por activos financieros en pesos ha caído tanto eso seria desestabilizante", señaló.

Al referirse a la inflación, el ministro señaló que en el gobierno anterior "hubo un mal entendimiento de la transmisión de la política monetaria a los precios".

"De hecho, el programa macroeconómico del gobierno anterior acordado con el FMI incluyó una contracción monetaria en el que se establecía que una variación igual a cero de la base monetaria contendría los precios y eso no ocurrió", señaló.

Dijo que el proceso inflacionario actual "se ha venido dando un componente de inercia persistente y eso es un tema que queremos corregir, de allí la importancia de los mecanismo que queremos establecer, como por ejemplo el acuerdo de precios y salarios".