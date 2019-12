El vuelco sucedió a plena luz del día en Av. 9 de Julio.

El vuelco se produjo alrededor de las 5:30 en la mano hacia Constitución de la avenida 9 de Julio, a la altura del barrio porteño de San Telmo.

Por causas que se intentaban establecer, el conductor de un Volkswagen UP, único ocupante del vehículo, perdió el control del mismo y terminó con el auto volcado en la acera.

El hombre fue sacado del auto con graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, para luego ser llevado a un hospital de la zona.

Según se conoció en forma extraoficial, se encontraron varias latas de cerveza en el auto accidentado.