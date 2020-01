Pretemporada de River en San Martín de los Andes

River inició su pretemporada de cara a otra exigente campaña en la que apunta a todo: Superliga, Copa Superliga, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Ante esto, los preparadores físicos de Gallardo decidieron que el plantel vaya corriendo al lugar de entrenamiento, en una distancia de alrededor de dos kilómetros.

Ante esto, los hinchas que estaban en la ruta 40 comenzaron a correr con los jugadores, saludándolos, pidiéndole fotos y retratando un momento inolvidable.

En el video que se viralizó en las redes se pudo ver a Enzo Pérez saludando a uno de los hinchas, que también vitorearon a Lucas Pratto, entre otros.

El Millonario generó una revolución en el Sur con miles de hinchas en el recibimiento del plantel en San Martín de los Andes.

River seguirá en la Patagonia hasta el 10 de enero, cuando emprendará su regreso hacia Buenos Aires para preparar su primer amistoso (el sábado 11, en Maldonado ante Nacional) y encarar -posteriormente- su estreno oficial en 2020, ante Independiente (19 de enero).