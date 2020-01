Una foto de los detenidos compartida por uno de ellos en Villa Gesell.



“Fua no falta nada para irnos a gesel (SIC) con los pibes, a romper lo que nos faltó el año pasado”, escribió el 4 de enero pasado en su cuenta de Twitter Lucas Pertossi. Ahora, él y otros 10 amigos están detenidos por el crimen del joven de 18 años, y sus palabras cobraron otra dimensión.

Pertossi compartió una serie de historias en su perfil de Instagram que fueron difundidas por el portal Pulso Geselino. Se lo puede ver junto a sus amigos tomando alcohol en la playa en un visible estado de euforia.

Diez de los once rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en la puerta de una disco de la localidad balnearia de Villa Gesell, se negaron a declarar al ser llamados a indagatoria por el fiscal del caso.

Se trata de los diez jóvenes que fueron detenidos en la ciudad balnearia, quienes fueron trasladados de la localidad de General Madariaga a la fiscalía descentralizada de Villa Gesell para cumplir el trámite este domingo.

Fernando, la víctima que murió en Gesell.

Pablo Ventura, el rugbier que fue detenido en Zárate como acusado de haber participado en el asesinato del joven Fernando Báez Sosa en la puerta de un boliche de la zona de Villa Gesell, comenzó a declarar esta mañana ante el fiscal del caso.

De esa manera se convirtió en el primero de los implicados en realizar una declaración, ya que los otros diez detenidos en una vivienda alquilada de Villa Gesell, se abstuvieron a hacerlo este domingo ante la fiscal Verónica Zamboni.

Según José María Ventura, padre del joven, en la declaración de aportaron los elementos de prueba para afirmar que en el momento del hecho su hijo se encontraba en Zárate y no había viajado a Villa Gesell.