Video que ayuda a esclarecer el crimen de Fernando en Villa Gesell

Se difundieron nuevas imágenes de las inmediaciones del boliche Le Brique, en Villa Gesell, donde el sábado por la madrugada Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado durante una salvaje golpiza.

El video, captado por la cámara de seguridad de un local de la zona, muestra con claridad los rostros de cinco de los hasta ahora 11 acusados por el crimen de Fernando, la mayoría jugadores del Arsenal Rugby Club de Zárate.

En las imágenes, se puede ver a los jóvenes inquieto, conversando con cierta preocupación y mirando hacia un punto que queda fuera del plano de la cámara.

Esta grabación, que corresponde a las 4:45 de la mañana del sábado, le permitió a la Justicia identificar a los acusados y ubicarlos en el lugar y horario del hecho. Según trascendió, en ese momento la policía los abordó para hacerles algunas preguntas y horas después esa información sirvió para allanar el domicilio ubicado sobre la calle 202 donde se hospedaban. En las imágenes también se ve que los acusados se ponen contra la pared y uno de ellos saca su DNI para mostrarlo.

Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19), Blas Sinalli (18) y Pablo Ventura (21) están acusados de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" y se negaron a declarar, excepto Ventura, que intenta probar su inocencia.