Los rugbiers al momento de su detención.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, imputó a dos de los rugbiers detenidos como "coautores" del homicidio de Fernando Báez Sosa, en tanto ordenó la liberación del undécimo aprehendido en este caso.

Los dos principales sospechosos del asesinato de Báez Sosa son Máximo Thomsen, de 20 años, hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, Rosalía Zárate, y Ciro Pertossi, de 19, quienes enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua, dado que el delito cometido fue calificado como agravado por el "concurso premeditado de dos o más personas".

En tanto, Zamboni ordenó la liberación del undécimo detenido en el marco de la investigación del asesinato de Báez Sosa, de 18 años, a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell durante la madrugada del sábado pasado: se trata de Pablo Ventura.

Noticias relacionadas

La detención del mismo comenzó con una persecución a pie por las calles de Villa Gesell y un mal chiste interno que los otros 10 detenidos repitieron una vez más esa mañana después del crimen.

Se supo que la policía llegó al lugar por el relato de los testigo y que una mujer señaló que varios jóvenes habían pasado gritando, perdiéndose en algún lugar de la calle Alameda 202, una suerte de playón de arena, un gran semicírculo rodeado de bosque, en torno al que hay unas pocas propiedades y ninguna salida. O se habían perdido entre la vegetación o una de esas casas era la suya.

Los 10 rugbiers superaban en número a los tres policías, que llegaban al lugar sin siquiera esposas suficientes. Inmediatamente pidieron refuerzos y en cuestión de segundos varios móviles rodeaban la Alameda y a los sospechosos.

Los detenidos.

Cuando comenzaron los rastrillages, los policías encontraron una zapatilla con sangre. “¿De quién es?”, preguntó uno de los policías. “De Pablo”, contestó uno de los detenidos. “Sí, de Pablo Ventura”, repitieron otros. Así, el remero que estaba en Zárate era involucrado en el caso.

Your browser does not support the video element.

Respecto a los otros ocho rugbiers detenidos, Matías Benicelli (20); Ayrton Viollaz (20); Luciano Pertossi (18); Lucas Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18), fueron acusados de ser partícipes necesarios del mismo delito, por lo que les cabe la misma condena si fueran encontrados culpables.

Según las fuentes judiciales, está previsto que durante la jornada de hoy los diez detenidos sean trasladados al Penal de Dolores, donde permanecerán alojados hasta tanto se resuelva sus situaciones procesales.

Pablo Ventura.

Según trascendió, en las últimas horas la fiscalía buscó probar la presencia de Ventura en Villa Gesell a través de la filmación de un auto que partió de una zona cercana a la vivienda donde se hospedaba el grupo de rugbiers, pero las grabaciones de cámaras de peajes no lograron confirmar que se trataba el auto de la familia Ventura.

En las mismas aparece un vehículo que coincide con el modelo que maneja el padre del remero, José María, pero en ningún momento pudo confirmarse que el vehículo haya pasado por los peajes que conectan la ciudad costera con Zárate.

También se comprobó que en el contrato de alquiler de la casa donde detuvieron a los diez deportistas figuraban los nombres de todos ellos menos el de Ventura.

El crimen

El crimen de Fernando ocurrió el sábado último, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche "Le Brique", en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte.

Fernando Baéz Sosa.

El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad de la zona y los rugbiers que lo atacaron pudieron ser identificados y, luego, detenidos ese mismo día en una casa de la zona norte de Gesell.