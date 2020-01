Pablo Ventura, el detenido N°11 qu fue liberado.

Pablo Ventura, el joven liberado en la causa en la que se investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, habló públicamente por primera vez tras salir de la cárcel, y aunque escuetamente, dio detalles de lo que le tocó vivir.

"Tratar de a poco ir volviendo a la normalidad. Me siento mejor por suerte. La verdad fue muy difícil Me trataron muy bien, todavía es algo que no caigo", contó el joven.

Ventura, quien en la tarde del martes fue dejado en libertado por orden de la Justicia, afirmó que lo trataron "muy bien" mientras estuvo detenido y aseguró que se está apoyando en sus amigos y familiares. "Las personas saben cómo soy", aseguró.

Noticias relacionadas

El joven que había sido detenido como sospechoso, será sometido a cuatro ruedas de reconocimiento que desarrollarán a partir de mañana y se extenderán la semana próxima, al igual que los otros diez imputados y detenidos en el marco de la causa.

Según los dispuso el juez de Garantías David Mancinelli, a pedido de la fiscal de la causa Verónica Zamboni, el joven deberá concurrir los días 23, 24, 27 y 28 de enero a las "diligencias de reconocimiento de ruedas de personas".

De acuerdo al escrito, las ruedas de reconocimiento se llevarán a cabo a partir de las 8.30 en el Centro de Convenciones "Néstor Kirchner", ubicado en el Paseo 139, casi ruta nacional 11, de Villa Gesell.

Your browser does not support the video element.

MOMENTO EN QUE VENTURA FUE LIBERADO.

En la resolución, el magistrado advirtió que "en caso de negativa o incomparecencia a la diligencia, la misma se realizará por reconocimiento fotográfico".

El abogado de Ventura, Jorge Santoro, adelantó esta mañana que el joven, quien había sido detenido el sábado pasado en la ciudad de Zárate, permanecerá en un hotel de Villa Gesell mientras se lleven a cabo esas ruedas de reconocimiento.

Fuentes judiciales aseguraron que, además de Ventura, los diez rugbiers detenidos e imputados por el crimen también serán sometidos a rueda de presos, de las cuales participarán los amigos de Báez Sosa que se encontraban junto a él dentro del boliche y que vieron cómo el joven era asesinado a golpes.

Momento de la detención.

Your browser does not support the video element.

Precisamente ayer se conoció que la fiscal Zamboni imputó a los rugbiers Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) como coautores del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

Respecto a los otros ocho rugbiers detenidos, Matías Benicelli (20); Ayrton Viollaz (20); Luciano Pertossi (18); Lucas Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18), fueron acusados de ser partícipes necesarios del mismo delito, por lo que les cabe la misma condena si fueran encontrados culpables.

Los diez rugbiers detenidos.

Según las fuentes judiciales, está previsto que durante la jornada de hoy los diez detenidos sean trasladados al Penal de Dolores, donde permanecerán alojados hasta tanto se resuelva sus situaciones procesales.