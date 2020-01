Momento en que los patovicas echaron a los rugbiers.

El boliche Le Brique de Villa Gesell, al que había concurrido Fernando Báez Sosa (19) antes de ser asesinado por diez rugbiers que lo atacaron a golpes, fue clausurado durante un operativo que fue supervisado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Desde el sindicato que representa a los patovicas a nivel nacional exigieron justicia por el asesinato de Fernando y ratificaron el “correcto accionar” del personal de seguridad del boliche.

"Los patovicas de "Le Brique" tuvieron un correcto accionar al aplicar el derecho de admisión a un importante grupo de jóvenes, los cuales participaron de una gresca en el interior del establecimiento".

Según el escrito confeccionado por el sindicato de los empelados de seguridad, los rugbiers detenidos fueron retirados del establecimiento haciendo cumplir las normas del lugar, siendo entregados a policías que se encontraban en las afueras del boliche.

"Los trabajadores ejecutaron así, de manera óptima su labor, que es garantizar la seguridad de los concurrentes del establecimiento, sin tener ningún tipo de responsabilidad sobre lo que sucede fuera de los mismos", finaliza el comunicado.