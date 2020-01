AVAST, TECNOLOGÍA

Un informe conjunto de las revistas PC Mag y Motherboard sobre el antivirus gratuito más usado en el planeta, reveló que Avast se dedica a vender información de usuarios y que ese es el secreto de su rentabilidad, ya que es gratuito.

AVAST cuenta con una cuota de cien millones de personas. Según la investigación, la empresa recopila los datos y los vende a través de Jumpshot, una empresa subsidiaria.

Según trascendió, las compradoras serían empresas interesadas en investigar cómo se da la interacción de los usuarios con sus páginas web.

Al registrar cada movimiento de mouse y cada enlace visitado, ese material de Avast se vuelve vital para estudios de mercado. Teóricamente, los datos se vuelven anónimos y se elimina la información personal de cada usuario, si bien se mantiene un identificador único para cada cuenta.

El antivirus gratuito de Avast funciona para Windows, Android y Mac y se calcula que ya fue descargado en unos 435 millones de dispositivos en el mundo. De esa manera, la cantidad de información recopilada sería inimaginable.

Entre los clientes de Jumpshot estarían empresas como IBM,Microsoft, Google, Amazon y Pepsi. Si bien algunas de las empresas ya salieron a desligarse también aseguraron que no tienen ninguna relación con la subsidiaria de Avast.

En ese marco, el trabajo de investigación remarca que el nivel de detalle es tan elevado que es factible saber quién se encuentra detrás de cada número de identificación. Amazon, por ejemplo, puede linkear los movimientos de un usuario en su web con un nombre real. Le alcanzaría con comparar datos que se suponen anónimos con su base de datos y así saber quién compró un producto y a qué hora exacta.

El robo comenzaría una vez identificada la persona. A partir de allí, es posible indagar en sus hábitos en la red, incluso en relación a otros competidores en Internet. Es suficiente con que un usuario se registre en una web para darle un nombre real al número anónimo de cuenta. Así, Jumpshot tendría unos cien millones de usuarios únicos.

El informe también afirma que la empresa de Avast vende los datos en diversos paquetes y con distintos grados de acceso. También se revela que Jumpshot ofreció al gigante de marketing Omnicom acceso a toda la información por un contrato de 6,5 millones de dólares por año.

Por su parte, Omnicom posee la plataforma Annalect, que agrega información y datos de diversas fuentes para que las empresas puedan identificar de manera más efectiva el comportamiento de los clientes.

En tanto, la empresa salió a decir que la recolección de datos a través de las extensiones es una práctica que solamente hizo por seguridad y que ya no lo hace. Sin embargo, sí recolecta los datos en la aplicación de antivirus en PCs y celulares.

Además, afirmó que los usuarios pueden elegir no compartir los datos de navegación con Jumpshot desde el panel de configuración de la app y que las nuevas instalaciones de recolección de datos están desactivadas por default salvo que el cliente decida lo contrario y que en las semanas próximas pedirán el consentimiento de quienes ya tengan instalado el antivirus.

