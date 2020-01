Captura del video.

Un nuevo video muestra cómo el personal del seguridad del boliche Le Brique, saca a los rugbiers antes del brutal ataque a Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del sábado 18 de enero en Villa Gesell.

Las imágenes fueron captadas por uno de las personas que se encontraban en el lugar y se difundieron en las últimas horas. Allí se puede ver a Máximo Thomsen forcejeando con un patovica, quien lo arrastra a la fuerza. La filmación está en poder de la Justicia.

GENTILEZA @ANGELDEBRITOOK.

Días atrás se conoció otro video que mostraba cómo el personal de seguridad del local sacaba a los rugbiers a la calle por una puerta lateral. En las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad dentro del lugar, se pudo ver cuando los jóvenes son echados por una puerta que da a la avenida 3, donde luego se desató el ataque al joven de 18 años.

En otra grabación se vio cómo retiraron a Fernando del local nocturno tras la pelea que mantuvo con el grupo de rugbiers.

Además de Thomsen (20), por el crimen de Báez Sosa están presos Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19), ), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20).

Rugbiers detenidos.

Máximo Thomsen fue reconocido por seis de los testigos como el principal atacante de Fernando Báez Sosa, de 18 años, que derivó en su asesinato el pasado 18 de enero en Villa Gesell, y en la descripción señalaron que fue el autor de varias patadas en la cara mientras la víctima se intentaba defender "poniendo los brazos".



De los 10 rugbiers, quienes fueron trasladados esta mañana al penal de Dolores, solo Alejo Milanesi, de 20 años, no fue reconocido durante las cuatro rondas de testigos ni en las declaraciones testimoniales.



De todas maneras, aún falta el análisis de otras pruebas, como la scopométrica (analizar la marca de la zapatilla en las cara de Fernando), el peritaje de los teléfonos celulares y el reconocimiento facial.