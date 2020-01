Los diez rugbiers imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell pasaron la primera noche en la unidad carcelaria 6 de Dolores, y fueron alojados en la alcaidía del complejo, donde permanecerán sin contacto con los demás presos hasta que se resuelva su situación procesal, informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Fueron alojados en un sector separado del resto de la población carcelaria, para resguardar su seguridad.

Los rugbiers detenidos.

Fuentes del SPB aseguraron que la alcaidía cuenta con una celda colectiva preparada para albergar a los detenidos, con cinco camas cuchetas y un baño con inodoro individual.

La celda se encuentra situada en un primer piso entre los pabellones 9 y 10, donde se alojan los presos evangelistas, de escasa conflictividad: la zona es un espacio especialmente preparado para detenidos que aún no tienen la prisión preventiva.

A pesar del aislamiento, las condiciones ya no son las mismas que los rugbiers tenían cuando estaban detenidos en las comisarías de Gesell y Pinamar. "Tenían pánico de ingresar y no recordaban datos básicos", comentó una periodista local y detalló: "No se acordaban ni del segundo nombre".

Cárcel de Dolores.

Los voceros del Servicio Penitenciario bonaerense indicaron que tras el arribo al penal de Dolores se labraron las actuaciones administrativas correspondientes, y los rugbiers fueron sometidos a una revisión médica y una requisa, "como cualquier otro preso".

Al igual que los demás internos, los rugbiers recibirán visita este jueves y se incrementará la seguridad para el caso de que tengan que desplazarse dentro del establecimiento.

Este mediodía está previsto que los imputados tomen contacto con su abogado, Hugo Tomei , y por la tarde, por primera vez, recibirán la visita de sus padres. El encuentro se llevará a cabo en un salón de uso común y durará aproximadamente tres horas.

EL HECHO

Los imputados por el homicidio de Báez Sosa (19) fueron sometidos a una revisación médica apenas ingresaron a la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores provenientes de la comisaría 1a.de Pinamar, y también fueron entrevistados por psicólogos que se ofrecieron a volver a reunirse con cualquiera de ellos en el momento que necesitaran.

Fernando Báez Sosa.



El crimen de Báez Sosa ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, ubicado sobre la avenida 3 y el Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde la víctima fue atacada a golpes de puño y patadas en plena vía pública.





Ese mismo día, los diez rugbiers fueron detenidos en una casa que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, mientras que otro joven, llamado Pablo Ventura, fue aprehendido unas horas después en su casa de Zárate tras ser involucrados por el grupo que perpetró el ataque pese a que él no había estado en Villa Gesell.