El padre de uno de los principales acusados por el hecho. (Twitter).

En la primera visita que hizo a su hijo en el penal de la localidad de Dolores, el padre de Máximo Thomsen, el rugbier que se encuentra más complicado judicialmente en la investigación por el asesinato de Fernando Sosa Báez en Villa Gesell, afirmó que los diez detenidos “no son asesinos”. También declaró que todos "están arrepentidos" por el hecho.

Noticias relacionadas

"Fue una tragedia. Lo lamento tanto por la familia de la víctima”, dijo esta tarde Marcial Thomsen, momentos antes de entrar al penal bonaerense para visitar a su hijo.



Consultado por periodistas que lo aguardaban en el lugar, sobre las motivaciones de los rugbiers detenidos dijo “no saber qué les pasó por la cabeza” cuando golpearon brutalmente a Fernando a la salida de un boliche.

Your browser does not support the video element.

El pasado fin de semana, cuando visitó a su hijo en Pinamar, Marcial Thomsen había manifestado algo similar. "Nunca te podés imaginar una cosa así. Es una desgracia. Sólo puedo decir que no hubo un plan para matarlo", sostuvo en ese momento.

Maximo Thomsen, de 20 años de edad, fue identificado en las diferentes ruedas de reconocimiento como uno de los principales responsables de la golpiza fatal a Báez Sosa.

Así mismo, una testigo lo identificó como el “chico de camisa negra” que “lideraba el grupo” y que era “el que más pegaba”. “Le pegó dos puntinazos en la cabeza, creo que del lado izquierdo", dijo la testigo.

De acuerdo a lo que pudo observarse a través de las imágenes de distintas cámaras de seguridad del lugar de los hechos, el joven de la camisa negra al que se hace mención sería Máximo Thomsen.