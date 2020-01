Fachada del Banco Nación.

Al menos tres delincuentes armados con fusiles y ametralladoras asaltaron esta mañana la sucursal de Isidro Casanova del Banco Nación y en la fuga asesinaron a uno de los cajeros de la entidad y se tirotearon con un policía que realizaba la custodia del lugar, informaron fuentes judiciales y policiales.

El gremio Asociación Bancaria resolvió hoy convocar a un paro de dos horas para el lunes en todo el país tras el asesinato de un trabajador del sector en una sucursal del Banco Nación en la ciudad bonaerense de Isidro Casanova.



El trabajador, identificado como Germán Chávez, fue brutalmente ejecutado en el interior de una sucursal del Banco Nación cuando un grupo comando ingresó violentamente al lugar para robar dinero y abrió fuego en la zona de cajas.



Eduardo Berrozpe, vocero de la Asociación Bancaria confirmó que por el hecho habrá el lunes 3 de enero una medida de fuerza de dos horas, que irá de 10:00 a 12:00 para denunciar la falta de seguridad en las entidades.



"Es un día muy triste para todos los bancarios. Fue un intento de asalto, ejecutado con total impunidad", dijo Berrozpe e indicó que el lunes se paralizará la atención al público en señal de "duelo, repudio y reclamo".