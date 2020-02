Flavio Mendoza junto a su novio Martín Menard.

Flavio Mendoza está transitando una de las etapas más hermosas con su pequeño hijo Dionisio, mientras tanto hace temporada de teatro y el amor pareció llegar a su puerta de la mano de Martín Menard, un cordobés muy sensual.

En octubre, en pleno Bailando, el coreógrafo fue indagado por su compañero Ángel de Brito quien lo mandó al frente cuando sorprendió al aire a todos los presentes, incluyendo a Marcelo Tinelli, al contar que el bailarín estaba bien acompañado en el estudio. Rápido de reflejos, Tinelli aprovechó el momento y pidió a la producción que pasaran en la pantalla gigante algunas imágenes del hombre en cuestión: Martín Menard.

Flavio negó los dichos de De Brito: “No pasa nada. Es un gran amigo, he trabajado con él. Hice la campaña para su marca de ropa. Somos amigos, es una persona que aprecio mucho”. Lo cierto es que estas declaraciones no lograron disipar los rumores que, por el contrario, se vieron fortalecidos con las publicaciones que han realizado en sus respectivas redes sociales durante las últimas semanas. Finalmente, ambos confirmaron el romance.

Menard es de Córdoba, más precisamente Río Tercero, y a pesar de tener tan solo 25 años ya ha transitado un notable camino en el mundo del modelaje, representando a varias marcas de primer nivel. A Flavio lo conoció el verano pasado, cuando fue contratado para la campaña publicitaria de la marca de ropa del coreógrafo. Así como de la relación laboral pasó a un vínculo un tanto más personal, con el paso del tiempo la amistad se convirtió en amor. Según su testimonio, empezaron a salir a fines del año pasado.

Flavio Mendoza en plena producción junto a Martín Menard.

Menard antes de comenzar esta relación, se separó de la mujer con la que estuvo diez años. Con ella tiene una hija, Francisca, de cuatro años, y ahora están esperando un varón. El joven modelo contó que, a raíz de la amistad que lo unió a Flavio en un primer momento, él siempre estuvo al tanto de esta situación. Por lo tanto, no solo no fue una sorpresa para el coreógrafo, sino que hasta mantiene una excelente relación con su ex pareja.

Flavio está en tratativas con el Chato Prada para que convoquen al joven modelo a participar de la próxima edición del Bailando. Si bien todavía no hay nada concreto, el cordobés ya sueña con mudarse a Buenos Aires y triunfar en la televisión, por eso está estudiando actuación y baile.