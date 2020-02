Quejas de los vecinos. (Canal 26).

La situación se repite una y otra vez, en cada oportunidad en que sube la temperatura y el consumo de energía es mayor: miles de familias se quedan sin suministro eléctrico en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Este viernes, los vecinos de Villa del Parque salieron a las calles en señal de protesta por los cortes de luz generados por Edesur y los serios inconvenientes que esto le ocasionan. Canal 26 estuvo con ellos. Indignados y preocupados, varios vecinos fueron claros sobre el tema: "No nos dan ninguna solución".

Otros manifestaron que "viene la cuadrilla y no hacen nada". Mientras la empresa sigue sin hacer nada para evitar estos problemas a los vecinos, la gente del barrio recordó que "estos explota todos los años".

Según dichos de los vecinos afectados, todo se debe a la explosión de un generador de la zona. La empresa hace gala de una inacción llamativa.

Otro punto en cuestión es el inconveniente que le genera a las personas con discapacidades o con problemas de salud. Los cortes de energía eléctrica, provocan además grandes pérdidas económicas para los miles de vecinos que pierden todo lo que tienen en las heladeras de sus hogares.

"Tenemos gente discapacitada y chicos", comentó una vecina muy indignada ante las cámaras de Canal 26.

"Cuando llamamos, nos ponen un disquito", comentó. "Son unos mentirosos", agregó otro vecino.

El inconveniente derivado por los cortes de luz viene afectando a los vecinos desde hace ya una semana y las respuestas de la empresa brillan por su ausencia.

En el mismo sentido, en el barrio de Caballito, el corte de suministro eléctrico ya lleva 15 horas.

